читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Умозаключения главы британского дипломатического ведомства Доминика Рааба о причастности России к посадке лайнера компании Ryanair являются полнейшим абсурдом, заявил российский парламентарий Антон Морозов. Он также возмутился из-за того, что английский министр каким-то образом ухитрился связать события в Минске и газопровод «Северный поток-2».

По словам Морозова, Рааб начинает путать политические события в одной стране с экономическими проектами в других государствах. То, что делает Минск, является лишь внутренним делом Беларуси и «Северный поток-2» здесь абсолютно не причем.

Напомним, что ранее Доминик Рааб заявил, что Лондон намеревается вводить санкции против участка газопровода «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию. Также он заявил о подобных ограничительных мерах в отношении «Северного потока – 2» из за вынужденной посадки самолета в Минске.

По поводу этих санкций высказался также сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что ограничительные меры Британии никакого значения для России не имеют, а Евросоюз их не поддержит, так как у него и своих проблем хватает.

Вам может понравиться

В сети появилось видео со сбитым беспилотником Саудовской Аравии

Йеменские хуситы выложили в интернет видеозапись с беспилотным аппаратом Wing Loong II, принадлежащим Саудовской Аравии. Этот ударно-разведывательный дрон был сбит над провинцией Саада в Йемене и долго горел, пока не

Французский генерал Лекуантр рассказал об угрозе “миропорядку” со стороны России

К началу 30-х годов в мире может существенно увеличиться число вооруженных противостояний. При этом нельзя исключать, что в одном из них будет принимать участие и французская армия, заявил в интервью

Российский полковник засомневался в способности гиперзвуковой ракеты США долететь до Москвы

Соединенные Штаты называют свой проект гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon самым амбициозным в истории страны. Также они грозятся, что этот боеприпас способен долететь до Москвы. Российский военный историк Юрий Кнутов
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 мая – небольшая облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 25 мая – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 мая – небольшой дождь, до 20 °C |