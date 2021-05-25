Умозаключения главы британского дипломатического ведомства Доминика Рааба о причастности России к посадке лайнера компании Ryanair являются полнейшим абсурдом, заявил российский парламентарий Антон Морозов. Он также возмутился из-за того, что английский министр каким-то образом ухитрился связать события в Минске и газопровод «Северный поток-2».

По словам Морозова, Рааб начинает путать политические события в одной стране с экономическими проектами в других государствах. То, что делает Минск, является лишь внутренним делом Беларуси и «Северный поток-2» здесь абсолютно не причем.

Напомним, что ранее Доминик Рааб заявил, что Лондон намеревается вводить санкции против участка газопровода «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию. Также он заявил о подобных ограничительных мерах в отношении «Северного потока – 2» из за вынужденной посадки самолета в Минске.

По поводу этих санкций высказался также сенатор Владимир Джабаров. Он отметил, что ограничительные меры Британии никакого значения для России не имеют, а Евросоюз их не поддержит, так как у него и своих проблем хватает.