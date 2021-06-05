На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», который расположен в Калининграде, в настоящее время строится судно «Евгений Горигледжан».

Как отмечается, недавно пресс-служба завода заявила, что на корабле стартовали швартовые испытания. Указывается, что сейчас организована настройка оборудования, корабль подготавливается для выхода на заводские ходовые. На корабле ежедневно работает около двухсот человек.

Корабль перестраивается из морского буксира МБ-305 проекта В-92. Его основным предназначением является проведение различных подводно-технических работ, наблюдение за морской средой, съёмка придонного слоя, а также помощь в поиске и спасении на море.

Согласно имеющейся информации, корабль планируется передать заказчику уже до конца этого года.

Ранее мы сообщали, что Тихоокеанский флот в скором времени получит модернизированное противолодочное судно проекта 1155 с улучшенными системами ПВО. Благодаря этому планируется значительно увеличить боевой потенциал.