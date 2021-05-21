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Сергей Авакянц, командующий российским Тихоокеанским флотом, заявил, что ТОФ в скором времени получит модернизированное противолодочное судно проекта 1155 с улучшенными системами ПВО.

Согласно его словам, планируется значительно увеличить боевой потенциал корабля, усовершенствовав его ракетное вооружение. Будут также доработаны противоракетные установки «Адмирала Виноградова». В настоящее время ведутся работы по созданию перспективного облика проекта.

В СМИ напоминают, что данный корабль был принят на вооружение ТОФ около 32 лет назад. На нем установлены ракетные системы «Раструб» и «Кинжал», а также несколько артиллерийских установок и пушек. Ранее модернизацию прошло аналогичное судно под названием «Маршал Шапошников».

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