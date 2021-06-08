Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев в теории может отменить водную блокаду Крыма.

Как отмечается, вода доставлялась в Крым из Днепра через Северо-Крымский канал. Это обеспечивало примерно 80% потребностей жителей Крыма. Однако когда полуостров присоединился к России, подача воды была перекрыта. Теперь же Киев сообщил, что может изменить это решение.

Однако для этого, как он заявил, России придётся пойти на серьёзные уступки. К примеру, как сообщил Арестович, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса и возвращение ОРДЛО на условиях Украины. Как он указал, в теории они могли бы пойти на такой шаг. Впрочем, также он усомнился в том, что Россия согласится на эти условия.

Недавно мы сообщали, что в Крыму отказались использовать воду из Северо-Крымского канала, которая начала просачиваться через разрушающуюся дамбу. Отказ объяснили санитарными нормами.