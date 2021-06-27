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Бывшая экс-глава МИД Украины Елена Зеркаль вспомнила переговоры Киева с Москвой по газу в 2014 году. Она рассказала, что только благодаря еврокомиссару Гюнтеру Эттингеру, отвечавшему тогда за энергетику в ЕС, переговоры закончились результативно.

При этом Зеркаль заметила, что Эттингер сам не выдерживал напряжения встречи и бросался карандашами в участников переговоров.

Поддержал Зеркаль воспоминаниями и недавно уволенный с поста главы Нефтегаза Андрей Кобелев. Он рассказал, что представителей делегаций обеих стран выпускали в туалет только при наличии сопровождения. В зале, где проходила встреча, установили огромное множество микрофонов, чтобы слышать и записывать буквально каждое слово. За всеми участниками велось строго наблюдение.

В результате Эттинген все же сыграл важную роль в переговорах. Он внес предложение поделить ответственность между сторонами, благодаря чему им все же удалось договориться.

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