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В конце июня на Украине стартуют учения Североатлантического альянса Sea Breeze-2021. Уже сейчас их называют самыми крупными и масштабными за всю историю, которая берет свое начало в 1997 году.

Именно тогда был подписан Меморандум о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Украиной, который действует до сих пор. В ходе маневров, стороны отрабатывают взаимодействие друг с другом, а также разнообразные боевые операции как в море, так и на суше.

В учениях Sea Breeze в этом году ожидается участие 32 кораблей, 18 команд спецназа и групп военных дайверов, 40 истребителей и бомбардировщиков. К маневрам привлекается более пяти тысяч военнослужащих из 32 государств. Среди которых не только страны НАТО, но и их союзники.

Напомним, что месяц назад Киев уже проводил в Черном море совместные учения с Вашингтоном. На них отрабатывались боевые действия против российских кораблей, а также проведение штурмовых операций.

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