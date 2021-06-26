На Украине ликвидировали Черноморский судостроительный завод. Об этом сообщают различные украинские СМИ.

Согласно имеющейся информации, завод, который когда-то являлся флагманом судостроения СССР, был признан банкротом. По словам внешнего менеджера компании Ольги Протасовой, которая занималась процессом банкротства и ликвидации, всё имущество завода было распродано, а всех рабочих уволили. Однако, как она отметила, полученной выручки не хватило на что, чтобы погасить все скопившиеся долги предприятия.

Министерству обороны Украины была возвращена документация по корвету проекта 58250 «Владимир Великий». Недостроенное судно будет продано, а полученные средства уйдут на погашение долга. Отмечается, что выкупить корпус корвета могут украинские военные.

Затем, как предполагается, корабль будет достроен с привлечением британцев, однако, если они откажут, скорее всего, его утилизируют.

Ранее мы сообщали, что на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» начались швартовые испытания судна «Евгений Горигледжан». До конца года корабль должен быть передан заказчику.