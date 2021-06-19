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Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, характеристики которого из-за повышенной секретности не знают даже многие представители Пентагона, прошел испытания на учениях Baltops 2021.

Во время тестового полета он отрабатывал обнаружение российских пунктов управления и связи, расположенных на территории Калининградской области, а также установленных вдоль границ систем противовоздушной обороны.

Вашингтон хоть и не раскрывает подробностей о параметрах самолета, но заявляет, что он может обнаруживать стационарные и движущиеся наземные цели, а также прослушивать переговоры на военных объектах.

Впрочем, первая разведка у российских границ не принесла Североатлантическому альянсу никаких положительный результатов. ПВО РФ сработали четко и, своевременно обнаружив Bombardier Challenger 650, комплексы противовоздушной обороны сразу взяли его на сопровождение.

При этом сообщается, что появление сверхсекретного самолета разведчика не осталось незамеченным даже для средств ПВО Черноморского региона, которые мгновенно идентифицировали цель.

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