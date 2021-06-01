Заявление главы Минобороны РФ о создании 20 новых подразделений на западных границах станет главной темой выступления британского министра иностранных дел Доминика Рааба на саммите НАТО. Напомним, что это мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Рааб заявил, что собирается обсуждать на саммите «плохое поведение России». По его словам, «агрессия» Москвы по отношению к Украине, усиление группировки войск на западе страны, а также «нападение» белорусского лидера Александра Лукашенко на самолет Ryanair – это все атаки на демократические ценности.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания будет «непоколебимо» поддерживать Североатлантический альянс, участвовать во всех обсуждениях и вести работу, направленную на противодействие «агрессии России».