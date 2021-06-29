Военное ведомство России перебрасывает истребители Су-35 на военный аэродром Елизово, что в Петропавловске-Камчатском. На них возлагается оборона северо-восточных границ РФ, а также регулярное патрулирование, включающее в себя районы за пределами Полярного круга и Берингов пролив.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что истребители будут размещены на Камчатке на условиях постоянной ротации. Их не собираются включать в состав морской авиации округа, так как самолеты будут действовать независимо от других подразделений.

Су-35 перебрасываются на Камчатку для усиления уже расположенных там МиГ-31К. Это, по словам пресс-службы, позволит обеспечить эффективную защиту Северного морского пути, а также баз российских стратегических войск.

Помимо уже упомянутых самолетов, в распоряжении 317 авиационного полка находятся противолодочные Ил-38Н, вертолеты Ми-8АМТШ, К-29 и К-27, беспилотные аппараты «Форпост» и «Орлан-10».