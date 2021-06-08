Жительнице Подольска, которая в одиночку воспитывает 7 детей, удалось приобрести 6-комнатную квартиру, получив от государства субсидию в размере 10 000 000 рублей.

Многодетная мать ранее проживала в одной из комнат коммунальной квартиры площадью всего 20 метров в квадрате. В связи с этим она решила обратиться за помощью к местным чиновникам, став в итоге участницей госпрограммы по оказанию помощи многодетным семьям. В текущем году ей выделили субсидию, которую она могла потратить на строительство дома или покупку квартиры.

Во время беседы с журналистами женщина отметила, что невероятно рада полученной возможности. В настоящее время она вместе с детьми занимается ремонтом квартиры. Совсем скоро они переедут в нее.