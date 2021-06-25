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Британские моряки, надевшие балаклавы, чтобы спрятать свои лица во время провокации у Крымского полуострова, опозорили свой флот, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он заявил, что как морскому офицеру, ему за них очень стыдно.

По мнению Сивкова, несмотря на наличие современных систем ПВО и вооружения эсминец «Дефендер» ничего бы не смог сделать против российских кораблей и авиации. Поэтому сложно понять их действия, не принесшие никаких положительных результатов.

Напомним, что эсминец Defender в среду пересек границу территориальных вод России у мыса Фиолент. Он никак не отреагировал на заявления Береговой охраны о недопустимости подобных действий. Поэтому РФ была вынуждена задействовать бомбардировщик Су-24, который сбросил по курсу эсминца четыре бомбы. Кроме того, один из сторожевых кораблей открыл предупредительный огонь. После этого нарушитель вышел в международные воды.

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