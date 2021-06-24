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Индонезия не успевает за появлением все новых и новых российских истребителей, поэтому она намерена прекратить гоняться за самолетами «Су». В ближайшее время страна собирается вложить почти 21 миллиард долларов в перевооружение армии и перейти на «передовые технологии».

Такое заявление сделал министр национального планирования развития Индонезии Сухарсо Моноарфа. По его словам, страна долго сотрудничала с Россией, но она за ней не успевает. Еще до завершения поставок в Индонезию Су-27 РФ выпустила новый Су-30. Пока Джакарта думала над его приобретением, появились Су-35, а затем и Су-57.

Моноарфа также заявил, что Индонезия планирует укомплектовать армию техникой, выполненной с применением новейших технологий. Даже несмотря на то, что данный процесс может растянуться на долгие годы.

По мнению экспертов, данное заявление звучит довольно странно. Потому что за «долгие годы», о которых говорит министр, технологии продолжат развиваться. И Индонезии точно так же придется «гоняться» за французскими «Rafale» или любыми другими самолетами.

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