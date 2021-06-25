Российский бомбардировщик Су-24М вполне мог «разорвать пополам» британский эсминец Defender. Несмотря на то, что он относится к современным типам вооружения и оснащен мощной системой ПВО.

Авторы американского издания Military Watch сравнили возможности российского самолета и британского боевого корабля. Результаты сравнения, на удивление, оказались совсем не в пользу последнего. Эксперты отметили, что радиолокационная станция эсминца и вправду хороша, но она больше подошла бы для разведки военных объектов России в Крыму. Бомбардировщик она вполне могла обнаружить, но проблема в том, что в ходе инцидента в Черном море, он особо ни от кого не прятался.

Кроме того, на борту эсминца установлена пусковая установка, оснащенная 48 ракетами класса «земля-воздух».

В актив российского бомбардировщика авторы публикации занесли противорадиолокационные ракеты X-58, а также X-31. Именно последние представляют наиболее опасную угрозу для боевых кораблей. Точное попадание позволило бы ликвидировать эсминец раньше, чем он попытался бы нанести ответный удар.