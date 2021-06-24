Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал недавний инцидент с заходом в российские территориальные воды эсминца Великобритании Defender.

Согласно его заявлению, Москва относится с осуждением к данной провокации, а также к росту у российских границ военной активности Великобритании, США и стран НАТО. Также было указано, что тот, кто каким-либо образом попытается проверить Россию на прочность, сильно рискует и агрессоры получат серьёзный отпор.

Рябков указал, что этому инциденту дадут соответствующие оценки по военно-дипломатическим и по дипломатическим каналам. Также он подчеркнул, что вопрос о присоединении Крыма к России был решён и закрыт в 2014 году согласно свободному выбору жителей полуострова.

Недавно комментарий инциденту с эсминцем Defender дали в МИД Великобритании. Как было заявлено, Лондон не признаёт присоединение Крыма к России, а потому не считает, что корабль нарушил границы РФ, так как следовал через «территориальные воды Украины».