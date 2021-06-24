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Россия озвучила «предсказуемо неточную версию» произошедшего в Черном море, прокомментировал эпизод с эсминцем Defender глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его словам, боевой корабль совершал проход через международные воды и не нарушал каких-либо действующих законов и правил.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что эсминец счел целесообразным проследовать через «территориальные воды Украины» и сделал это. Лондон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией, поэтому не считает, что корабль нарушил границы РФ.

Напомним, что замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил, что действия британского эсминца являются посягательством на территориальную целостность РФ. Поэтому она оставляет за собой право «бомбить иностранные корабли» в качестве меры для защиты собственных границ.

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