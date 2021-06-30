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В ответ на бесконечные обвинения в нарушениях прав человека в Беларуси Минск представил подробный доклад о таких же действиях на Западе. Во внешнеполитическом ведомстве республики собрали подробное досье на европейские государства и не только.

Так, в докладе упоминается не только ЕС, но и Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. Авторы документа выявили множество случаев с разгонами мирных демонстраций, полицейским произволом и насилием, упомянули слишком высокий уровень смертности в европейских, американских и британских домов престарелых во время пандемии, другие свидетельства грубого нарушения прав человека.

В докладе говорится, что Запад выстроил из себя образ глобального судьи, однако обвиняя другие страны в нарушениях, он не замечает того, что творится на его территории. Отдельные государства захватили расизм и ксенофобия, люди страдают от социального неравенства.

«”Это — другое!” — любимый аргумент в ответ на любою критику в адрес коллективного Запада, который живет по принципу из повести-притчи “Скотный двор” Дж. Оруэлла: “Все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие”», — объяснили сложившуюся ситуацию представители МИД Беларуси.

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