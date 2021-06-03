Компания Microsoft сообщила о дате презентации новой версии Windows. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Как отмечается, компания разослала в среду приглашения на презентацию, которые были подписаны главным исполнительным директором Microsoft Сатьей Наделлой. В письме указывается, что презентация состоится 24 июня.

Также Наделла сообщила, что обновлённое ПО включает в себя такие изменения, как новый дизайн ОС, добавление возможностей для разработчиков программ, которые предоставляются через Windows Store, упрощение способов взаимодействия пользователей, и ряд других новшеств.

После мероприятия инсайдеры смогут отправить заявку на то, чтобы стать одним из участников тестирования ПО. На рынке появление новой версии планируется осенью.

Недавно одно из обновлений Windows, которое должно было решить множество ошибок, привело к сбоям в работе аудиосистем. Проблема возникала при воспроизведении аудиозаписей в режиме стерео.