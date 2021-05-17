Некоторые пользователи заявляют, что из-за нового обновления для Windows 10 у них появились проблемы в работе аудиосистем 5.1.

В Microsoft отмечают, что патч KB5000842 направлен на решение множества ошибок, связанных с воспроизведением роликов, работой HDR-экранов, предоставлением прав администратора детским аккаунтам и так далее. Однако позднее начали появляться жалобы на то, что при прослушивании аудиофайлов на многоканальных системах с выбором определенных настроек возникает высокочастотный писк.

В корпорации сообщили, что знают о возникшей проблеме. Они добавили, что она появляется при воспроизведении аудиозаписей в режиме стерео. Специалисты уже трудятся над решением возникшей неполадки, однако неизвестно, когда именно выйдет новый патч.