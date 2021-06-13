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Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о распределении вакцин от коронавируса для развивающихся стран.

Её заявление было озвучено на пресс-конференции в Великобритании в городе Карбис-Бэй, в последний день саммита G7. Трансляцию проводили немецкие телеканалы. Как отметила Меркель, с пандемией коронавируса можно справиться только глобальными усилиями, и помогут в этом вакцины. Этот вопрос был подробно рассмотрен во время саммита.

Кроме того, она указала, что производить вакцины необходимо также и в Африке, а не только в Европе или Азии. По этому вопросу работают многие компании, в том числе и германская Biontech.

Таким образом, Меркель пообещала, что развивающиеся страны в срок до конца 2022 года получат 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили “дестабилизирующую деятельность России и КНР”. Также был поднят вопрос о двухсторонних отношениях.

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