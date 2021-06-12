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Главной темы беседы на полях саммита «большой семерки» между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьером Борисом Джонсоном стала «дестабилизирующая деятельность России и КНР.

Канцелярия главы правительства Соединенного Королевства также сообщила, что на встрече обсуждались и другие международные вопросы. Однако какие именно, не уточняется.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ее деятельность на международной арене не несет в себе агрессию и какие-либо дестабилизирующие факторы. Но для европейских политиков бесконечное повторение одной и той же мантры давно превратилось в традицию.

Меркель и Джонсон также поговорили о двухсторонних отношениях. Они пришли к выводу, что Великобритания и ФРГ должны продолжать сотрудничество, укрепляя связи между народами, а также расширяя общую деятельность в сферах безопасности и торговли.

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