Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с медицинскими работниками второй детской больницы Минска в шутку рассказал, как «подпитывался антителами».

Он завел разговор с двумя женщинами-медиками и поинтересовался у них, участвовали ли они в иммунизации. Одна из женщин рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией и после выздоровления получила иммунитет. Однако решила подстраховаться и дополнительно сделать прививку.

«А сколько у тебя было [антител]? Восемь? Ну это мало. У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в красных зонах», — пошутил президент Беларуси.

Другая женщина ответила на вопрос Лукашенко, что не болела Covid-19 и надеется уже не заболеть, так как прошла вакцинацию.

Отметим, что в красных зонах белорусских больниц лежат пациенты не только с коронавирусной инфекцией, но и с признаками ОРВИ либо гриппа.

Во время встречи Лукашенко также предложил женщинам связываться с ним, если возникнет необходимость уточнить нужное количество антител: