На встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопросы создания на территории Беларуси военных баз РФ или переброски на ее территорию российских войск. В настоящий момент никакой необходимости в этом нет, заявил белорусский лидер.

Он отметил, что Запад продолжит провокации и будет пытаться дестабилизировать ситуацию, которая и так напряжена до предела. Но если дело дойдет до чего-то серьезного, то переброска войск РФ не займет более суток. Для этой цели уже подготовлены и базы, и военные аэродромы.

Лукашенко заявил также, что Североатлантический альянс регулярно ставит Минску в вину желание разместить на своей территории российские войска. В то же время Соединенные Штаты постоянно перебрасывают свой личный состав и технику в Польшу, Прибалтику, другие страны Европы.

Кроме того, по словам президента Беларуси, они с российским лидером Владимиром Путиным договорились о поставках современных видов вооружения. Пока это лишь устная договоренность, так как необходимо проработать все условия поставок. Также Лукашенко дал поручение соответствующим службам уточнить, какое именно оружие сейчас необходимо Минску.