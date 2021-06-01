Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На встрече в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали вопросы создания на территории Беларуси военных баз РФ или переброски на ее территорию российских войск. В настоящий момент никакой необходимости в этом нет, заявил белорусский лидер.

Он отметил, что Запад продолжит провокации и будет пытаться дестабилизировать ситуацию, которая и так напряжена до предела. Но если дело дойдет до чего-то серьезного, то переброска войск РФ не займет более суток. Для этой цели уже подготовлены и базы, и военные аэродромы.

Лукашенко заявил также, что Североатлантический альянс регулярно ставит Минску в вину желание разместить на своей территории российские войска. В то же время Соединенные Штаты постоянно перебрасывают свой личный состав и технику в Польшу, Прибалтику, другие страны Европы.

Кроме того, по словам президента Беларуси, они с российским лидером Владимиром Путиным договорились о поставках современных видов вооружения. Пока это лишь устная договоренность, так как необходимо проработать все условия поставок. Также Лукашенко дал поручение соответствующим службам уточнить, какое именно оружие сейчас необходимо Минску.

Вам может понравиться

Sohu: ВМС США вскоре заплатят высокую цену за наглые провокации у границ России

США совсем скоро придется заплатить высокую цену за наглые провокационные действия у российских границ. Американские ВМС ведут себя слишком высокомерно, рассчитывая в случае чего задействовать против России свои знаменитые авианосцы,

Власти США собираются принимать еще более активное участие в регулировании рынка криптовалют

На рынке криптовалют, объем которого уже достигает полтора триллиона долларов, нет никакого контроля за рисками для инвесторов, заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Соединенных Штатов Майкл Хсу. Именно поэтому власти

Эксперт Коновалов сообщил об угрожающей активности НАТО у западных границ России

Североатлантический альянс не решится нападать на Россию с западного направления, однако его суетливые действия у границ заставляют Москву предпринимать ответные меры. Именно поэтому там сейчас создаются новые военные подразделения, заявил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июня – ясно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 1 июня – переменная облачность, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июня – небольшая облачность, до 14 °C | Королев: погода, 1 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 1 июня – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 1 июня – пасмурно, до 25 °C |