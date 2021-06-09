Соединенные Штаты продолжают нагнетать ситуацию перед грядущим докладом Пентагона об НЛО. Так, издание The Washington Post опубликовало интервью с экс-главой программы сбора и анализа информации о неопознанных летающих объектах Луисом Элизондо, который раскрыл новые «шокирующие факты».

Ранее он уже неоднократно высказывался по поводу НВЯ (необъяснимых воздушных явлений), заявляя, что летающие тарелки изготавливаются в России и базируются под водой. На этот раз Элизондо раскрыл новую тайну. Оказывается, НЛО несколько раз «выключали» ядерный потенциал Соединенных Штатов и других государств.

По словам Элизондо, пришельцы с других планет или секретные технологии, разработанные «врагами США», интересуются ядерной энергетикой на планете. Также они обладают способностями к отключению атомных силовых установок, электростанций и прочего. Вполне вероятно, что именно ядерный потенциал и притягивает неопознанные летающие объекты.