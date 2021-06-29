Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия уверенно побеждает Соединенные Штаты в борьбе за влияние в Ближневосточном регионе. Ливанский портал Al Modon пишет, что США ничего не могут с этим поделать. Они лишь бессильно наблюдают за тем, как РФ ужесточает меры контроля за КПП «Баб эль-Хава», который используется для доставки гуманитарной помощи ООН в арабскую республику и совершает авианалеты на террористические силы в провинции Идлиб.

Авторы публикации напоминают, что на днях сирийские правительственные силы атаковали турецкий блокпост в этом же регионе. Что вряд ли могло произойти без согласования с российской военной полицией. Кроме того, РФ проводит крупные учения в Средиземном море с привлечение боевых кораблей и самолетов.

Россия вполне может продолжить давление на США, используя ситуацию с КПП. К примеру, она потребует очередных уступок от Вашингтона и сохранит «Баб эль-Хава». Либо будет «шантажировать» Соединенные Штаты другими способами.

Вполне вероятно, что Вашингтон сейчас просто сдает позиции, не считая Сирию своим приоритетом. В этом случае до российской победы осталось совсем немного времени. Но вот выиграют ли сирийцы в этой ситуации – это еще большой вопрос, подытожили авторы статьи.

Вам может понравиться

Sohu: Россия готова пресечь любые провокации США, Великобритании и Германии в Черном море

Натовские учения Sea Breeze существуют уже много лет и когда-то в них даже принимал участие Черноморский флот России. Однако после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году эти маневры превратились

Под Минском заметили движение колонны военной техники

Неподалеку от городского поселка Замосточье, который расположен рядом с белорусской столицей, заметили колонну боевой техники. По направлению к Минску двигались зенитно-ракетные комплексы, военные грузовики и бронетранспортеры. Вполне вероятно, что передвижение

Юрист назвал случаи, в которых можно получить штраф за видеорегистратор в автомобиле

Действующее законодательство не запрещает установку видеорегистраторов, оставляя решение об использовании этого устройства на усмотрение владельца автомобиля. Также оно не предусматривает никаких штрафов, рассказал глава одного из филиалов коллегии адвокатов Москвы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | город Мытищи: погода, 29 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 29 июня – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 29 июня – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 29 июня – пасмурно, до 25 °C |