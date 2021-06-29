Россия уверенно побеждает Соединенные Штаты в борьбе за влияние в Ближневосточном регионе. Ливанский портал Al Modon пишет, что США ничего не могут с этим поделать. Они лишь бессильно наблюдают за тем, как РФ ужесточает меры контроля за КПП «Баб эль-Хава», который используется для доставки гуманитарной помощи ООН в арабскую республику и совершает авианалеты на террористические силы в провинции Идлиб.

Авторы публикации напоминают, что на днях сирийские правительственные силы атаковали турецкий блокпост в этом же регионе. Что вряд ли могло произойти без согласования с российской военной полицией. Кроме того, РФ проводит крупные учения в Средиземном море с привлечение боевых кораблей и самолетов.

Россия вполне может продолжить давление на США, используя ситуацию с КПП. К примеру, она потребует очередных уступок от Вашингтона и сохранит «Баб эль-Хава». Либо будет «шантажировать» Соединенные Штаты другими способами.

Вполне вероятно, что Вашингтон сейчас просто сдает позиции, не считая Сирию своим приоритетом. В этом случае до российской победы осталось совсем немного времени. Но вот выиграют ли сирийцы в этой ситуации – это еще большой вопрос, подытожили авторы статьи.