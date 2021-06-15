читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже совсем скоро Россия вместе с Белоруссией проведут совместные учения «Запад-2021». В ходе этих маневров планируется активное использование истребителей и бомбардировщиков, а также переброска к натовским границам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Военный эксперт Владимир Попов рассказал, что НАТО совершенно не нравится такая перспектива. «Искандеры» представляют для него серьезную опасность, поэтому уже за 3 месяца до учений США и их союзники буквально кипят от возмущения.

Одновременно с этим они проводят свои учения в Черном море и на западных границах России, считая свои действия абсолютно нормальным явлением. Эксперт отмечает, что и Sea Breeze-2021, и другие маневры, организуемые якобы для поддержки Украины, создают угрозу для РФ. Поэтому переброска «Искандеров» к границам натовских государств – это всего лишь адекватный ответ Североатлантическому блоку.

Напомним, что учения «Запад-2021» запланированы на 10 сентября. Легенда маневров – совместный ответ России и Беларуси на возможную эскалацию конфликта со стороны НАТО. Для этой цели командование войск намерено широко задействовать не только боевую авиацию и ракетные комплексы, но и Сухопутные войска.

Вам может понравиться

Собянин настоятельно рекомендовал пожилым москвичам оставаться дома или на даче

Жителям российской столицы старшего поколения все еще нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он настоятельно порекомендовал пенсионерам оставаться дома либо на даче и

Путин потребовал от журналиста NBC “не затыкать ему рот”

Во время интервью американскому телеканалу NBC российский лидер Владимир Путин потребовал у журналиста «не затыкать ему рот» и набраться терпения. Произошел этот эпизод в ходе ответа на вопрос об оппозиции,

Киевский политолог пригрозил России макетами новых ракет и украинским “Железным куполом”

Украина разрабатывает ракетный комплекс «Сапсан», представляющий собой полный и даже немного усовершенствованный аналог российских ОТРК «Искандер», заявил киевский политический обозреватель Тарас Загородний. Он отметил, что новое вооружение создается с разрешения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июня – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 15 июня – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июня – небольшая облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июня – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 15 июня – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 15 июня – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 июня – небольшой дождь, до 19 °C |