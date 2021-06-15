Уже совсем скоро Россия вместе с Белоруссией проведут совместные учения «Запад-2021». В ходе этих маневров планируется активное использование истребителей и бомбардировщиков, а также переброска к натовским границам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Военный эксперт Владимир Попов рассказал, что НАТО совершенно не нравится такая перспектива. «Искандеры» представляют для него серьезную опасность, поэтому уже за 3 месяца до учений США и их союзники буквально кипят от возмущения.

Одновременно с этим они проводят свои учения в Черном море и на западных границах России, считая свои действия абсолютно нормальным явлением. Эксперт отмечает, что и Sea Breeze-2021, и другие маневры, организуемые якобы для поддержки Украины, создают угрозу для РФ. Поэтому переброска «Искандеров» к границам натовских государств – это всего лишь адекватный ответ Североатлантическому блоку.

Напомним, что учения «Запад-2021» запланированы на 10 сентября. Легенда маневров – совместный ответ России и Беларуси на возможную эскалацию конфликта со стороны НАТО. Для этой цели командование войск намерено широко задействовать не только боевую авиацию и ракетные комплексы, но и Сухопутные войска.