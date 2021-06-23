Военные базы Великобритании на территории Украины не помогут усилить военный потенциал этой страны. Лондон намерен строить их лишь для обеспечения своего постоянного военного присутствия в Черном море и обхода конвенции Монтрё. Киев же от них не получит никаких дивидендов.

При этом он станет еще и объектом пристального внимания со стороны России, которая будет внимательно наблюдать за базами в Бердянске и Очакове. Если Киев вдруг попытается пересечь давно установленные для него «красные линии», для РФ не составит никакого труда превратить данные объекты в «кратеры с повышенным уровнем радиации», уверен эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что Москва предпочитает моментально ликвидировать любую угрозу, поэтому ударит по британским базам после первой же попытки атаковать свои границы. Выжидать масштабного наступления она точно не будет, поэтому у Киева не получится бесконечно провоцировать РФ.

По мнению Леонкова, Британия также не намерена передавать Украине новые боевые корабли. Скорее всего, она поставит своим партнерам древний металлолом, который Киеву придется восстанавливать за огромные деньги.