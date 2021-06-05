В ходе Второй мировой войны Третий рейх постоянно твердил о каком-то чудо-оружии, которое должно изменить ход боевых действий в пользу нацистской Германии. Однако чудес тогда так и не произошло. Соединенные Штаты вполне могли поучиться на немецких ошибках, но решили наделать своих собственных, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал провал американского проекта «Рельсотрон», над которым конструкторы работали 16 лет. В итоге Пентагон заявил, что цели создания этого оружия, как и возможность его применения на практике так и остались загадкой, и закрыл программу.

По словам Леонкова, прекращение работы над проектом было неизбежным. Его критиковали все без исключения военные специалисты. Они заявляли, что для безупречной работы рельсотрона рядом с ним нужно строить электростанцию, так как в противном случае оружию просто не хватит энергии для электромагнитного ускорения снарядов.

Эксперт заметил, что американские высокопоставленные военные, взращенные на комиксах про Универсального солдата и Супермена, даже в зрелом возрасте верят в чудо-оружие. Они разрабатывают то рельсотрон, то уникальные эсминцы «Зумвальт», абсолютно бесполезные в морском бою. Также они вкладывают огромные суммы в модернизацию танков «Абрамс». Которые уничтожаются хуситами, не имеющими вообще никакого военного бюджета.

Вера в чудо-оружие подпитывается военными корпорациями, которые правят бал в США и продвигают проекты, которые способны принести крупную прибыль. И при этом совершенно не думают о практической стороне вопроса и о том, принесет ли очередное чудо оружие какую-то пользу стране.