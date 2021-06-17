Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если международное сообщество не поможет ему решить проблему с Донбассом, Киев создаст «мощнейшую в Европе» армию и все сделает самостоятельно. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему слова украинского лидера никогда не воплотятся в реальности.

Все дело в том, что на Украине напрочь отсутствует военно-промышленный комплекс. Средства в новые разработки и производство оружия не вкладываются, так как бюджет страны и без того дырявый.

Если Киев намеревается закупать вооружения и технику за рубежом, ему также потребуется раскошелиться, так как все это в Европе и США стоит невероятно дорого. Государственный долг Украины стремительно растет, из-за чего постоянно снижается расходная часть бюджета. Страна выживает исключительно за счет внешних дотаций. Если они прекратятся, ей придется не расширять, а сокращать Вооруженные силы.

Кроме того, украинская армия давно не привлекает граждан страны. И никакие новые законы и приказы о мобилизации в этом не помогут. Поэтому заявления Зеленского о «мощнейших» Вооруженных силах – это очередной блеф для привлечения внимания Запада и выпрашивания новых финансовых вливаний.

По словам Леонкова, Украина с 2014 года сумела добиться определенных успехов в реформировании ВС, однако деньги на это выделили зарубежные партнеры. Для которых выгодно продолжение войны на Донбассе.