Автор издания The National Interest Себастьен Роблин пофантазировал на тему истребителей шестого поколения, разработкой которых сегодня уже занимаются и Соединенные Штаты, и Европа. Он уверен, что эти самолеты будут превосходить все имеющиеся летательные аппараты, причем не только малозаметностью, но и новейшими технологиями. Которых, по мнению эксперта, будет очень много. Фантазии американского журналиста перевели на русский язык авторы портала Discover 24.

Эксперт отмечает, что технология стелс, произведенная американскими конструкторами в исключительную степень, никогда не позволяла сделать истребитель абсолютно незаметным для радаров. Сегодня же, в эпоху развития оборудования с низкой пропускной способностью, инфракрасных систем и прочих технологических решений, «спрятать» самолет практически невозможно. Поэтому создатели истребителя шестого поколения пойдут по другому пути. Варианты уже имеются, хоть и только на бумаге.

Активные системы защиты

Если самолет нельзя скрыть от противника, то нужно оснастить его такой системой защиты, которая будет моментально устранять угрозу. Именно поэтому конструкторы работают над активными решениями. Такими, к примеру, как лазерные установки или даже устройства, использующие кинетическую энергию.

Все это будет просто уничтожать обнаружившего истребитель противника и никакой радар, даже самый совершенный, уже не поможет в борьбе с такими самолетами. Можно предположить, что в ответ на активную защиту сразу же начнут разрабатываться средства противодействия ей.

Откуда возьмется энергия для лазерных и кинетических систем? Автор уверен, что вместе с истребителями 6 поколения конструкторы разработают и новейшие двигатели. Которые будут генерировать гораздо больше энергии за счет турбовинтовых двигателей. Ее вполне хватит, чтобы запитать систему активной защиты.

Связка с беспилотником

Россия уже неоднократно провела испытания своего самолета Су-57, который работал в связке с беспилотным аппаратом «Охотник». Это – технология будущего в действии. Та же РФ заявила, что намерена развивать ее, идея также была подхвачена и Соединенными Штатами, и Китаем.

В самолетах шестого поколения беспилотник или сразу несколько БПЛА будут управляться искусственным интеллектом и выполнять сразу несколько функций.

Так, после запуска с истребителя они смогут атаковать цели, находящиеся на значительном удалении. Это позволит добиваться нужных результатов и в то же время не подвергать самолет риску уничтожения. Он будет ждать БПЛА на безопасном расстоянии. Если же дрон собьют, финансовые потери от этого будут гораздо ниже, чем от уничтожения дорогостоящего истребителя.

Еще одна функция БПЛА – это ложная цель. Прорывая систему противовоздушной обороны, истребителю будет достаточно выбросить сразу несколько таких дронов, которые запутают радары и позволят самолету незамеченным пробраться на территорию противника.

Кроме того, БПЛА можно использовать для решения разведывательных задач, уточнения координат цели и прочего.

Также Роблин уверен, что истребители нового поколения по размерам будут превосходить все существующие самолеты этого типа. Увеличение габаритов при сохранении скорости за счет новейших двигателей дает целый ряд преимуществ – возможность заливать гораздо больше топлива и обеспечивать увеличенную дальность действия, сохранять или даже повышать объем полезной нагрузки, а также оснащать истребители баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, существенно расширяя их боевые возможности.