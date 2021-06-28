Сергей Лавров, руководитель МИД РФ, заявил, что Запад игнорирует международное право и пытается применять собственные правила, что демонстрирует его стремление «действовать по понятиям».

Главной особенностью правил западных стран, согласно словам российского министра, является отсутствие в них какой-либо конкретики. Когда что-то идет не по их планам и установкам, то они сразу же обвиняют «нарушителя», не приводя при этом никаких доказательств. Таким образом, чем меньше конкретики, тем чаще используются нечистоплотные методы для сдерживания соперников, считает Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что в РФ в 90-х годах прошлого столетия подобные методы можно было охарактеризовать как «действия по понятиям». Лавров заявил, что Запад не расшифровывает собственные правила и не рассказывает, для чего они необходимы при существовании международного права.