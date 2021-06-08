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34-летняя выпускница академии Генштаба ВС РФ Татьяна Андреева-Янская станет новым заместителем руководителя «Роскосмоса». Уже в среду ее назначение будет одобрено наблюдательным советом госкорпорации.

Андреева-Янская в настоящий момент также работает в «Роскосмосе» и занимает пост исполнительного директора по техническому перевооружению и капитальному строительству. Перестановки связаны с уходом с должности замглавы корпорации Юрия Росляка в Центр имени Хруничева.

Андреева-Янская до академии Генштаба, которую окончила в 2019 году, успела также отучиться в Московской финансово-юридической академии, Финансовом университете при российском правительстве и РАНХиГСе. Среди достижений – знак отличия «За заслуги» от МЧС, а также медаль Минобороны «Генерал армии Комаровский».

С 2017 года Андреева-Янская работает в «Роскосмосе». Сперва она занимала должность замглавы Департамента капитального строительства, потом стала его руководителем и наконец в прошлом году была назначена исполнительным директором.

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