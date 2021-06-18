Россия может сколько угодно противостоять вступлению Украины в НАТО, но права ветировать это решение у нее нет. А со всем остальным Киев рано или поздно справится, уверенно заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что с РФ «нечего обсуждать» по вопросу вступления в Альянс.

По словам Кулебы, Украина готова пройти сложный путь с препятствиями, которые Россия будет чинить Киеву, не давая ему возможности получить членство в НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что РФ – это реальность, не считаться с которой нельзя, да и не получается. Однако Москве никто не давал права вето на желание Украины быть в НАТО. И не даст его в будущем. Все остальное можно преодолеть, хотя на это и уйдет немало времени.