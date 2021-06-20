Из-за воссоединения Крыма с Россией в Черном море образовалось множество серьезных угроз. Но благодаря Анкаре и Киеву ситуация в регионе остается стабильной, заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе Анталийского дипломатического форума он рассказал, что Украина с Турцией сейчас сотрудничают во многих сферах. Наиболее важной из них является энергетика. Кроме того, Анкара оказывает поддержку Киеву в его желании получить членство в Североатлантическом альянсе.

Стоит добавить, что Киев также приобретает у Анкары оружие. Так, он уже получил беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2» и намеревается в скором времени развернуть производство этих БПЛА на украинских предприятиях.

Напомним также, что Кулеба ранее призывал НАТО расширить свое военное присутствие в Черноморском регионе.