ФГУП «Крыловский государственный научный центр» начал разработку системы электродвижения с мощностью 120 Мвт, предназначенной для ледокола «Лидер». Гендиректор КГНЦ Олег Савченко раскрыл некоторые подробности.

Он отметил, что центр намерен участвовать в Международном военно-морском салоне «МВМС-2021», который начинается 23 июня в Санкт-Петербурге. По словам Савченко, экспозиция КГНЦ будет практически полностью посвящена электродвижению кораблей. Также на ней представят отдельные компоненты разрабатываемых систем, чтобы наглядно продемонстрировать их конструкционные особенности.

В активе центра уже имеется один реализованный проект. Именно КГНЦ разрабатывал подобную систему для атомного ледокола «Арктика». Она стала образцом для дальнейшего продвижения в данной сфере, а также позволила специалистам получить неоценимый опыт.

Система электродвижения для «Лидера» вдвое мощнее предыдущей разработки. Сейчас центр начал ее разработку и в скором времени сможет представить первые результаты.