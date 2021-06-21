читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» начал разработку системы электродвижения с мощностью 120 Мвт, предназначенной для ледокола «Лидер». Гендиректор КГНЦ Олег Савченко раскрыл некоторые подробности.

Он отметил, что центр намерен участвовать в Международном военно-морском салоне «МВМС-2021», который начинается 23 июня в Санкт-Петербурге. По словам Савченко, экспозиция КГНЦ будет практически полностью посвящена электродвижению кораблей. Также на ней представят отдельные компоненты разрабатываемых систем, чтобы наглядно продемонстрировать их конструкционные особенности.

В активе центра уже имеется один реализованный проект. Именно КГНЦ разрабатывал подобную систему для атомного ледокола «Арктика». Она стала образцом для дальнейшего продвижения в данной сфере, а также позволила специалистам получить неоценимый опыт.

Система электродвижения для «Лидера» вдвое мощнее предыдущей разработки. Сейчас центр начал ее разработку и в скором времени сможет представить первые результаты.

Вам может понравиться

Baijiahao: Британия допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар России

Крупнейший авианосец Великобритании HMS «Queen Elizabeth», который в настоящий момент принимает участие в самых масштабных учениях в Средиземном море за последнее десятилетие, сам подставился под удар России, считают эксперты китайского

Sohu: Возродившаяся индийская ракета BrahMos превратилась в серьезную угрозу для Китая

Индийская ракета «БраМос» в современном варианте представляет серьезную угрозу для Китая, уверены эксперты издания Sohu. Они поясняют, что разработка этого боеприпаса началась еще 20 лет назад, причем с Индией весьма

В администрации Ростова хотят продать автомобили премиум-класса

В администрации Ростова собираются отдать на приватизацию семь автомобилей премиум бизнес-класса. Как сообщается, речь идёт о моделях Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis, Renault Megan II, а также о трёх
  • Анна
  • 20.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 июня – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 21 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 июня – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 21 июня – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 21 июня – переменная облачность, до 27 °C | Армавир: погода, 21 июня – ясно, до 28 °C |