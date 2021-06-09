На платформе Disney+ 9 июня состоится премьера мини-сериала «Локи», однако критикам удалось посмотреть первые две серии ещё раньше.

В основном критики остались довольны. Как было заявлено, этот сериал «вывел киновселенную Marvel на новый уровень». По словам продюсера Стивена Вайнтрауба, Том Хиддлстон, который сыграл Локи, идеально подходит для этой роли. Кроме того, увиденные серии он назвал «фантастическими».

Кинокритик Лиз Шеннон Миллер заявила, что полноценный обзор предоставит позже, чтобы не спойлерить, но указала, что сериал получился забавным, странным и захватывающим.

Другие критики также оценили игру Тома Хиддлстона, а также Оуэна Уилсона, которому, как было отмечено, удалось вписаться в киновселенную Marvel.

Всего в мини-сериале шесть серий, которые повествуют о жизни Локи после того, как он похитил камень Пространства.

Недавно сенатор Алексей Пушков прокомментировал сериала “Анна Болейн” и объяснил его низкие рейтинги. Роль королевы Англии в этом сериале, как отмечается, исполнила темнокожая актриса.