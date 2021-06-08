Алексей Пушков высказался о провалившемся мини-сериале «Анна Болейн».

Первая серия «Анны Болейн» вышла 1 июня. Как отмечается, роль королевы Англии досталась темнокожей актрисе Джоди Тернер-Смит. Зрители и эксперты оценили сериал очень низко – так, на IMDb ему дали всего лишь 1,2 балла из 10 максимальных.

Как заявил Пушков, столь низкая оценка обусловлена «реакцией здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма». Он выразил возмущение из-за искажения истории и литературы, которое допустили создатели сериала и указал, что Анна Болейн никогда не была чёрной и быть ею не могла.

Также сенатор указал, что люди, придерживающиеся идеологии нового расизма, заставляют остальных «деконструировать свою белизну» и «молиться на меньшинство».

Недавно сенатор Пушков заявил, что Google и Facebook откроют в России свои представительства. Это позволит им сохранить крупный “информационный рынок”.