Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Пушков высказался о провалившемся мини-сериале «Анна Болейн».

Первая серия «Анны Болейн» вышла 1 июня. Как отмечается, роль королевы Англии досталась темнокожей актрисе Джоди Тернер-Смит. Зрители и эксперты оценили сериал очень низко – так, на IMDb ему дали всего лишь 1,2 балла из 10 максимальных.

Как заявил Пушков, столь низкая оценка обусловлена «реакцией здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма». Он выразил возмущение из-за искажения истории и литературы, которое допустили создатели сериала и указал, что Анна Болейн никогда не была чёрной и быть ею не могла.

Также сенатор указал, что люди, придерживающиеся идеологии нового расизма, заставляют остальных «деконструировать свою белизну» и «молиться на меньшинство».

Недавно сенатор Пушков заявил, что Google и Facebook откроют в России свои представительства. Это позволит им сохранить крупный “информационный рынок”.

Вам может понравиться

В ЛНР сообщили о прибытии украинского спецназа в Донбасс

Иван Филипоненко, представитель Минобороны ЛНР, сообщил, что в Донбассе были замечены украинские бойцы спецназа. Согласно его словам, силам ополчения непризнанной республики удалось обнаружить прибытие разведывательных отрядов Сил спецопераций в зону

В МВД объяснили, когда сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан

6 июня был представлен проект приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД. В частности, указывается, что сотрудники ГИБДД в случае необходимости могут использовать автомобили граждан. Однако преследование преступников
  • Анна
  • 07.06.2021
  • читать 1 минуту

В Японии прокомментировали слова Путина о мирном договоре

Мунэо Судзуки, японский парламентарий, уверен, что РФ и Японии удастся решить спор, касающийся Курил, только при нахождении Владимира Путина на посту президента. Согласно словам японского депутата, если упустить данный момент,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июня – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 8 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 8 июня – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 8 июня – дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 8 июня – ясно, до 21 °C |