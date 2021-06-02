Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков никак не захотел комментировать статью в издании Times о якобы заниженном в России уровне смертности от коронавирусной инфекции. Он заявил, что совершенно непонятно, на какой информации базируются представленные в публикации данные.

Напомним, что свой анализ Times провела после того, как в Перу занялись пересмотром цифр по смертности от Covid-19. По словам журналистов «избыточный уровень» в России гораздо выше, чем во всех остальных странах мира, поэтому ей в первую очередь необходимо делать пересмотр данных.

Times ссылается на информацию издания The Economist, которое собирало статистику по смертности. Однако откуда у него информация о том, что в России уровень занижен, никто объяснить не в состоянии.