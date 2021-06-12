Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал высказывание Владислава Суркова о необходимости силой вернуть страну под контроль России. Он отметил, что экс-помощник российского лидера «выдает желаемое за действительное».

По мнению Кравчука, ситуация на просторах бывшего СССР сегодня сильно изменилась. Причем далеко не в пользу России. Москва утратила свое влияние на подавляющее большинство бывших республик.

Кроме того, как только РФ начинает учения и стягивает войска к границам Украины, Киев сразу приводит в боевую готовность свою армию. Также ее всеми возможными силами поддерживает НАТО. В этой связи Кравчук поинтересовался, откуда Сурков взял основания для заявления о силовом возвращении Украины под свой контроль. Ведь РФ, по его мнению, сейчас не в состоянии захватить соседнее государство ни военным, ни политическим, ни экономическим давлением.

Напомним, что Сурков заявил, что Украину необходимо возвращать силой. Причем не военной, а мягкой, с использованием экономического и политического воздействия. По словам экс-помощника президента, «мир уже устал от Украины», поэтому у РФ имеются все шансы сделать это.