Военный корабль HMS Defender, принадлежащий Королевскому флоту Великобритании, чуть было не зашёл в территориальные воды России.

Об этом, как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», стало известно 23 июня. Согласно имеющейся информации, британский корабль проводил подозрительные манёвры поблизости от территориальных вод России в Чёрном море. После того, как иностранное судно было обнаружено, моряки ВМФ России оперативно приняли меры, направленные на то, чтобы помешать нарушить российскую границу.

Как сообщается, военные России связались с экипажем корабля и сообщили им о том, какие последствия их ждут в случае пересечения границы.

Также сообщается о том, что в этом время морскую зону Чёрного моря патрулировал корабль «Дмитрий Рогачев». Он занимался слежением за военно-морской группой НАТО, в которую вошли два эсминца и один фрегат.

Недавно военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, какая цель у кораблей НАТО в Чёрном море. Как он считает, они проводят разведку.