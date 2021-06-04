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Роспотребнадзор Петербурга отчитался о результатах проверки в столовых, которые обслуживает комбинат питания ООО «Северная Столица». Среди выявленных нарушений наибольшее возмущение родителей вызвал сознательный отказ некоторых сотрудников столовых от профилактических прививок.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили отсутствие в санитарных книжках сразу четырех работников «Северной Столицы» информации о вакцинации против вирусного гепатита В, кори, краснухи, дифтерии. Двое работают в школе № 197, еще два сотрудника – в лицее № 211.

Информация вызвала возмущение родителей школьников, что неудивительно. Когда месяц назад Минпросвещения обнародовало новые правила допуска родителей в школьные столовые для контроля работы организаторов питания, одним из требований было наличие медкнижки со всеми прививками, а также отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, нужно согласовывать дату и время визита в столовую заранее. Законным представителям учащихся это не понравилось, поскольку при таких жестких требованиях к проверяющим у комбинатов всегда будет возможность подготовиться к проверке. Они завалили министерство гневными письмами, после чего первый замминистра Дмитрий Глушко пообещал пересмотреть документ с учетом мнения всех сторон.

После этого повара пищевиков начали возмущаться в Сети: по их словам, раз с них требуют прививки, так почему бы и родителям не предоставить справки о профилактических прививках? Однако выяснилось, что, оказывается, далеко не все сотрудники комбинатов соблюдают требования.

В результате РПН выдал «Северной Столице» предписание устранить нарушения до начала учебных занятий, то есть до 1 сентября 2021 года.

Такое пренебрежительное отношение работников к своим обязанностям может быть связано с их низкой квалификацией. Известно, например, что другой комбинат, «Артис-Детское питание», набирает людей, готовых работать за мизерную зарплату. Сомнительно, что при маленькой заработной плате они могут похвастаться высокой квалификацией и знанием требований СанПиН.

«Артис» экономит не только на заработке сотрудников, но и на продуктах. Сами вероятно работники комбината рассказывали СМИ, что недоеденные школьниками остатки котлет якобы не выбрасывались, а смешивались с сырым мясом. Из этого «фарша» якобы делались новые полуфабрикаты. Узнав про это, руководство школы потребовало отстранить поваров и заведующего от работы.

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