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Авиасообщение между Белоруссией и Крымом, открытие которого обсуждали на встрече в Сочи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, являются негативным сигналом для Украины, уверен бывший глава МИД этой страны Павел Климкин. Он считает, что это также серьезная угроза для Запада.

По мнению Климкина, президент Беларуси Лукашенко, который предложил Путину обсудить тему авиасообщения, ясно дал понять, что намеревается признать Крым российской территорией.

Климкин предполагает, что до интеграции Белоруссии и России остается всего один шаг и поэтому вся Европа должна быть готова к последствиям. Он также отметил, что после признания Крыма территорией РФ Лукашенко окончательно «станет рабом Путина».

Напомним, что в 2020 году президент РФ заявлял, что отсутствие авиасообщения между Белоруссией и Крымом – это результат политики Лукашенко, который пытался оставаться другом Украины. Сейчас, после введенных Киевом санкций, белорусский лидер вполне может дать добро на полеты в Крым, а также признать его территорией России.

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