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Китай продолжает проводить эксперименты перед введением цифровой национальной валюты. На этот раз акция затронет жителей Пекина, которые через приложения для смартфонов смогут поучаствовать в розыгрыше 200 юаней.

Призовой фонд составит 40 миллионов юаней. Жителям столицы раздадут 200 тысяч так называемых «красных конвертов», в каждом из которых будет двести цифровых юаней. На эти средства можно будет сделать покупки в специально выделенных магазинах.

Цифровой юань – это фактически криптовалюта, которую выпускает Центробанк Китая. Единственным его отличием от биткоина и других подобных валют является централизованность. В настоящий момент юань в цифровом формате еще не введен на национальном уровне, поэтому его в основном используют для розыгрышей и экспериментов.

Напомним, что Россия также планирует введение своей цифровой валюты. Скорее всего, она появится в конце года. Однако социологические опросы показывают, что россиянам эта идея не очень нравится.

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