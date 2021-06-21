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Учёные из Военно-морского медицинского университета Шанхая в рамках эксперимента заставили самцов крыс вынашивать и рожать потомство.

Для эксперимента учёные провели операцию и создали парабионтов – они соединили кровеносные системы самки крысы и кастрированного самца. Спустя несколько недель мужской особи пересадили матку от третьей крысы, не участвующей в эксперименте. Ещё позже парабионтам, и мужской, и женской особи, трансплантировали в матку эмбрионы.

Впоследствии самцам крыс сделали кесарево сечение. Отмечается, что процент успеха эксперимента был очень низким – он составил всего лишь 3,68%. Успешно было рождено 10 детёнышей от мужских особей, которые выросли до зрелого возраста без каких-либо проблем.

В дальнейшем учёные хотят повторить эксперимент с другими млекопитающими. Однако зоозащитники считают, что этот эксперимент очень жесток.

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  • Анна
  • 18.06.2021
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