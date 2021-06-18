Французские специалисты из Научно-исследовательского института эксплуатации моря выяснили, что латимерии живут около ста лет. Это в пять раз дольше, чем считалось ранее.

Как отмечается, латимерии являются «живыми ископаемыми» – они появились на Земле около 400 миллионов лет назад, и, несмотря на конкурентов, сумели выжить. При этом за прошедшее время они никак не изменились. Поэтому они вызывают большой интерес у учёных.

Возраст латимерий оценивается при помощи изучения их чешуи. Так, чешуя увеличивается вместе с остальным телом рыбы, и это позволяет оценить скорость её роста и возраст. В прошлом году учёные после изучения десятка рыб пришли к выводу, что они живут около 20 лет и быстро растут.

Однако новое исследование показало, что латимерии в среднем живут около 70 лет, а некоторые особи могут прожить и все сто лет. Самки латимерий становятся половозрелыми лишь в 40 лет, а также 5 лет вынашивают икру. С учётом этого, а также из-за перемен климата и действий человека, латимерии могут однажды вымереть.

Недавно учёные обнаружили морских существ, которые способны полностью регенерировать своё тело. Они могут регенерировать даже в том случае, если их тела рассечь на три части.