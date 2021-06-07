Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Встречу он предложил провести до того, как Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. Таким предложением Зеленский насмешил читателей китайского издания «Гуаньча».

«Этот шут гороховый переоценивает свой статус», — написал в комментариях пользователь Buskeep.

«Политика — это не КВН для наивных детишек», — напомнил Зеленскому начало его карьеры еще один читатель.

Кроме того, пользователи предсказали Украине с таким лидером во главе судьбу курдов.

«Самая несостоявшаяся страна, у нее никого нет: президент клоун и вокруг сплошное издевательство», – написал анонимный читатель.

Не смогли пользователи не вспомнить решение Зеленского отобрать предприятие «Мотор-Сич» у китайских инвесторов. Они иронично заметили, что если это и была политическая мудрость, то только со знаком «минус».

«Этот человек демонстрирует нижнюю границу IQ?», – вопросил один из комментаторов.

Также большинство читателей сошлись во мнении, что комику Зеленскому необходимо иметь за спиной хоть какую-то силу, чтобы что-то требовать у Байдена или Владимира Путина. В противном случае его заявления звучат глупо, так как Украина является «пушечным мясом», «пешкой на шахматной доске», но никак не страной, к которой кто-то должен прислушиваться.