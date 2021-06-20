Единственной страной, которая никак не пострадает, если Соединенные Штаты в припадке мании преследования отключат всему миру GPS-навигацию, является Китай. В его распоряжении имеется навигационная система «Бэйдоу», которая ни в чем не уступает американской.

Авторы китайского издания Sohu рассказали, что система GPS, разработанная США, была первой в мире и поэтому сейчас занимает доминирующие позиции на рынке. От нее зависят очень многие государства, чем Соединенные Штаты с удовольствием пользуются. В качестве наказания для недовольных американской политикой она отключает им GPS-навигацию.

Такие действия приводят к негативным последствиям в разных сферах, но хуже всего они влияют на Вооруженные силы. Без связи с навигационными спутниками сразу же возникают проблемы с точным наведением на цель крылатых и баллистических ракет. Кроме того, современные танки, боевые самолеты и корабли перестают ориентироваться в пространстве. При ведении боя в незнакомой местности они вообще могут «потеряться», что приведет к их быстрому уничтожению.

Эксперты заявляют, что США уже несколько раз использовали этот прием, чтобы сбить с толку потенциального противника. Ранее их жертвой становились и Китай, у которого тогда еще не было технологий, способных конкурировать с американцами, и Израиль, и некоторые другие страны-союзники Вашингтона.

Правильные выводы из этой ситуации сделал только Пекин. Он решил как можно скорее избавиться от зависимости и разработать собственную навигационную систему. В результате чего и появилась «Бэйдоу».

Справедливости ради эксперты напоминают, что существует еще две навигационные спутниковые системы – российская ГЛОНАСС и европейская «Галилео». Первая, по словам авторов, корректно работает исключительно на территории РФ и в прилегающих к ней государствах. Вторая даже в Европе не способна обеспечить качество услуг. Поэтому «Бэйдоу» остается единственной системой, способной составить GPS конкуренцию.

Сейчас на Китай с надеждой смотрят многие страны мира. И он готов прийти на помощь всем тем, кто страдает от самодурства Соединенных Штатов. Пекин готов предоставить возможность пользоваться «Бэйдоу» всем желающим. И тем самым разрушить монополию Вашингтона. Который сегодня может называть те или иные государства союзниками и братьями, а завтра отключить им GPS. А ведь без навигационных систем сегодня сложно представить себе не только военно-промышленный комплекс, но и очень многие гражданские отрасли.