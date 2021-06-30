Младший брат скандально известного футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан в столице за организацию драки. Он затеял потасовку в нетрезвом состоянии, так как персонал московского кафе не захотел пропускать его без QR-кода. С Кокориным-младшим задержан также его друг Карен Григорян.

Ранее Кирилл вместе со своим старшим братом были фигурантами уголовного дела об избиении ведущего Первого канала и представителя Минпромторга Дениса Пака. Тогда обоим братьям суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Вместе с ними в том эпизоде участвовали также еще один футболист Павел Мамаев и Александр Протасовницкий. Их приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Напомним, что в настоящий момент попасть внутрь ресторанов и кафе и на мероприятия, в которых участвуют более 500 человек, можно только при наличии QR-кода. С 12 июля он потребуется и для входа на летние площадки увеселительных заведений Москвы.