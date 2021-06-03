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Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что граждане государства не являются его клиентами. Он отметил, что одно из требований жителей страны к власти – это уважение к ним.

«Что говорят в гараже два мужика друг другу после первой бутылки? «Ты меня уважаешь?» На самом деле в государстве это запрос на уважение, защиту и заботу, эмоциональное сопереживание», – заявил чиновник на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, граждан можно назвать заказчиками государства, хотя и это будет неправильно. На самом деле они являются хозяевами, а если говорить языком бизнеса, то акционерами.

Он отметил, что в ходе социологического опроса, проводимого ВЦИОМ, лишь 21 процент россиян согласился с тем, что граждане являются клиентами государства. 70 процентов, напротив, считают такое определение в корне неправильным.

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