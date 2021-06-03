В 16-й мотопехотный батальон 58-й бригады ВСУ прибыли представители организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) для прохождения службы. Пока они ожидают распределения по позициям.

Издание «Русская весна» сообщает, что командование ВС Украины не разглашает информацию о появлении на подконтрольной территории Донбасса националистических сил. Все дело в том, что международным наблюдателям Киев заявил о выводе «Правого сектора» из зоны боевых действий.

Кроме того, ВСУ привлекли к разминированию дороги, ведущей к населенному пункту Семигорье специалистов некоммерческой международной организации «Хало траст». По словам представителей Народной милиции, это обычная практика, так как низкий уровень подготовки украинских саперов не позволяет им качественно и без риска для жизни справляться со своими боевыми задачами.